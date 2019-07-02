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Deniz görmeyen çocukların hayali gerçek oldu

Adana Gençlik Merkezi tarafından "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında 32 çocuk ilk kez denizle tanıştı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:49
Deniz görmeyen çocukların hayali gerçek oldu

Adana Gençlik Merkezi tarafından "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında 32 çocuk ilk kez denizle tanıştı.


Adana Gençlik Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, iyilik yapmanın alışkanlık bilincine dönüşmesi, iyiliklerin paylaşılması yoluyla toplum bilincinin arttırılması ve kişilerin değil, yapılacak iyiliklerin ön plana çıkması amacıyla "Gençlerin İyilik Ağacı" projesinin gerçekleştirildiği belirtildi.


Proje kapsamında, Feke ilçesinde yaşayan ve hiç deniz görmemiş 32 çocuk tespit edilerek Yumurtalık ilçesindeki sahile götürüldü. İlk kez denize girmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, Gençlik Merkezi görevlileri tarafından hazırlanan oyunlarla da sahilde keyifli bir gün geçirme şansı yakaladı.


Projenin paydaşları; başta Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak olmak üzere, Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun ve proje kapsamında etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.


Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, proje kapsamında faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:49
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