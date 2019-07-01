Deniz Gezmiş yaşasaydı yüzlerine tükürmez miydi?

Yasin Kılıç/İstanbul

Deniz Gezmiş, yaşasaydı, bu solcuların yüzlerine tükürmez miydi?

Cumhuriyet’teki yazılanlar, diğer sol gazeteler, hatta komünist internet sitelerinde yazılanları, Deniz Gezmiş görseydi, bunların hepsine “Yuh olsun hepinize” demez miydi?

S400’de, ABD’nin ağzı ile haber yapanların Deniz Gezmiş’i anmaları, seviyor gibi yapmaları, onun idam edilişinden rant toplamaya çalışmaları ne kadar büyük bir riyakarlığı gösteriyor?

F-35’de, ABD’nin tehditlerini, Türkiye’ye karşı ahlaksızca yaptıkları şantajları, adeta destekleyerek haber yapanlar, Deniz Gezmiş’in dik duruşundan hiç mi nasiplenmemişlerdir?

Bunlar nasıl solcu?

Bunlar nasıl emperyalizm karşıtları?

Maduro’ya bile, sahip çıkmadılar..

Maduro’ya karşı, ABD’den yana tavır aldılar..

Maduro bir komünist. Din olarak da hristiyan olduğu belirtiliyor..

O bile, Tayyip Erdoğan’ın yanında durdu.. Birçok İslam ülkeleri toplantısına gelip, misafir olarak katkı sundu..

Maduro, Tayyip Erdoğan’ın yanında durdu diye, ABD’nin solcu Maduro’ya darbe yapması sırasında, bizdeki solcular, ABD’den yana oldular..

Bu nasıl bir solculuk? Bu nasıl bir ilkesizlik? Bu nasıl bir kaypaklık?

Taa dünyanın ötesindeki Maduro, Trükiye’de oynanmak istenenleri görüyor.. Bizim burdaki solcular, göremiyor!