Deniz Feneri'nden, Yemen'e insani yardım

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği'nin, "Yemen'e Acil Yardım" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde, Yemen'e insani yardımları ulaştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

Deniz Feneri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, insani krizin yoğun yaşandığı bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelere, gıda yardımı, bebek maması, hijyen paketleri ile su yardımı ulaştırıldı.

Derneğin genel sekreteri Coşkun Yıldız ve Deniz Feneri Genç İyilik Gönüllüleri, Yemen'e giderek, buradaki çalışmalara bizzat katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, "Bu acımasız savaşın ortasında kalan Suudi bombalarına ve zulmüne maruz kalan, açlıktan ölen, kitlesel katliamların ortasında kalan kardeşlerimize ensar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Ülkede 10 milyon kişinin sağlık hizmetine erişimin tamamen ortadan kalktığı bölgelerde yaşadığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük kolera salgınından muzdarip ülkede, kasaba ve şehirlerde temiz su kaynakları kesildi. Hastanelerde ilaçların yetersiz kalması nedeniyle kolera, kızamık ve difteri gibi salgın hastalık vakaları arttı. Ülkede kolera vakasından yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor."

Açıklamada, Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverlerin, tüm operatörlerden "YARDIM" yazıp 5560’a SMS göndererek 10 lira destekte bulunabilecekleri, daha fazla bağış yapmak isteyenlerin ise Deniz Feneri Derneği'nin internet sitesinden online bağış yolu ile ya da derneğin banka hesap numaralarına açıklama kısmına "YARDIM" yazarak destek olabilecekleri kaydedildi.