0553 313 94 23

Deniz Feneri'nden Üsküp'te yetimlere iftar

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:40
Deniz Feneri'nden Üsküp'te yetimlere iftar

ÜSKÜP (AA) - Deniz Feneri Derneği ile Eğitim Bir-Sen tarafından Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 100'ün üzerinde yetim ve yakınları için iftar sofrası kuruldu.

Üsküp'teki Ensar Derneği iş birliğinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin katıldı.

Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmada, yetimlere seslenerek kendisini bu çocukların birer annesi olarak görmelerini istediğini ifade ederek, "Her ne zaman sıkıntılarınız olursa lütfen gelin kapılarımızı tıklayın. Tıklayın ki bizler o hayatın keşmekeş dönemlerinden az da olsa kurtulup sizlerle birlikte mutlu olmaya çalışalım." diye konuştu.

Deniz Feneri ve Eğitim-Bir-Sen adına konuşan Erol Ermiş de 3 yıldır bütün Balkan ülkelerindeki kardeşlerini kucaklaşabildiklerini söyledi.

Ermiş, Balkanlarda bulunmayı ve buradaki ihtiyaç sahiplerine hizmet edebilmeyi hayatının en anlamlı uğraşlarından biri olarak gördüğünü aktardı.

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki ise Deniz Feneri ve Eğitim-Bir-Sen iş birliğinde bu yıl beşincisini düzenledikleri iftar programına 100'ün üzerinde yetim ve yakınlarının katıldığını belirtti.

Amaçlarının dünyaya yetim gelmiş bir Peygamberin ümmeti olarak yetimler hakkında biraz daha farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Baki, "Amacımız onları iftar soframızda buluşturma, onlarla beraber olmak, onların sıkıntılarını bilebilmek, öğrenebilmek ve buna çözüm üretmeye çalışmak." dedi.

Deniz Feneri Derneği ile Eğitim-Bir-Sen, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Karadağ ve Bosna Hersek'te de iftar programı düzenleyecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:40
  1. Bosna Hersek
  2. DENİZ FENERİ
  3. Eğitim-Bir-Sen
  4. iftar
  5. Karadağ
  6. Kuzey Makedonya
  7. Üsküp
  8. yetim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli traktörü ilk taksi esnafı izledi
    1. Elektrikli traktörü ilk taksi esnafı..
    2. Bafra’da kamyonet devrildi: 2 yaralı
    3. Malatya’da bir ev ile otomobile..
    4. "Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz"
    5. Bağcılar’da markette önce patlama..
    6. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i..
    7. Çerkes sürgününün 155. yılı
    8. Seyir halindeki tır alev alev yandı
    9. Yüksekova-Van karayolunda iki kaza
    10. İlk Bağımsız Kadın Belediye..
    11. 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri..
    12. Sosyal medya fenomeni ’Vanlı Amcan’,..
    13. ABD'den Esed rejiminin İdlib'de..
    14. Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap:..
    15. Şanlıurfa'da yanan tırdaki sürücüyü..
    16. Eyüpsultan’da kuyuya düşen 9 yaşındaki..
    17. Adana'da otomobil şarampole..
    18. Polislere çarparak yaralayan sürücü..
    19. ABD açıkladı: Kimyasal saldırı yaptılar!
    20. Yemen parlamentosundan hükümete BM..
    21. Binali Yıldırım: "Belediye hak edişler..
    22. Keskin’de sanayi esnaflarından AK..
    23. Fransız bakan endişeli: Euro tehlike..
    24. Toyota Corolla’nın seri üretimi bu..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da
    26. Adana’da otomobil şarampole devrildi:..
    27. ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed..
    28. Uşak’ta gençlik yürüyüşü yapıldı
    29. Deniz Feneri'nden Üsküp'te yetimlere..
    30. AK Parti Başkanvekili Kurtulmuş,..
    CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
    CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
    Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi: Sizin sözünüzün üstünde söz olmasını kabul edemiyorum
    Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi: Sizin sözünüzün üstünde söz olmasını kabul edemiyorum
    S-400 erteleme yalanı seçim manipülasyonu
    S-400 erteleme yalanı seçim manipülasyonu
    CHP'nin yeni tiyatrosu! Kurgu röportaj ortaya çıktı!
    CHP'nin yeni tiyatrosu! Kurgu röportaj ortaya çıktı!
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi

    Günün Karikatürü

    22 Mayıs 2019
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Bakan Albayrak'la görüştüm deyip müjde vermişti! Yalanlama geldi
    Bakan Albayrak'la görüştüm deyip müjde vermişti! Yalanlama geldi