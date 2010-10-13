Deniz Feneri’nden Pakistan kermesi

13-21 Ekim 2010 tarihleri arasında Eyüp - Feshane'de gerçekleştirilecek kermeste, Şanlıurfa isotu, Gaziantep kuruları, Sakarya ıhlamuru, Gümüşhane yayla kekiği gibi yöresel ürünler de dahil olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş yüzlerce çeşit malzeme ihtiyaç sahipleri yararına satışa sunulacak. Satışa sunulan çeyiz, mefruşat, giysi, züccaciye, mutfak eşyası, ev eşyası, elektronik, süs eşyaları, hediyelikler; yiyecek, kuru gıda, hamur işleri, yöresel lezzetler, içecek, bijuteri ürünleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, gümüş takılar ve mobilya ürünlerinin tamamı, Türkiye’nin dört bir yanındaki hayırseverler tarafından bu kermes için Deniz Feneri’ne bağışlandı. “Sandıklarınızı iyilik için açın” sloganıyla yola çıkan Deniz Feneri, kısa sürede topladığı tüm malzemelerin gelirini Pakistan’daki afetzedeler ve Türkiye’deki ihtiyaç sahipleri için kullanacak. Kermeste ayrıca Şanlıurfa’dan gelen ustalar ziyaretçiler için çiğ köfte yoğuracak.