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Deniz Feneri ve Sadakataşı Kara Kıta’ya ışık oluyor

Deniz Feneri ve Sadakataşı, teknik ve maddi imkansızlıklar dolayısıyla milyonlarca kişinin ameliyat edilmediği için “kör” kalabildiği Afrika kıtasında tedavi için kolları sıvadı.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:06

Yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi nedenlerden dolayı yaygın olarak görülen katarakt hastaları için Deniz Feneri ve Sadakataşı kolları sıvadı.

Teknik ve maddi imkansızlıklar dolayısıyla milyonlarca kişinin ameliyat edilmediği için “kör”  kalabildiği Afrika kıtasında Deniz Feneri 500 katarakt hastasını ışığa kavuştururken, Sadakataşı Derneği de Etiyopya’da 500 kişinin ameliyat edilmesi için bir kampanya başlattı.

Afrika Katarakt Projesini haata geçiren Deniz Feneri Derneği, proje kapsamında Tanzanya’nın Mkuranga bölgesinde katarakt nredeniyle göremeyen 500 kişiyi ameliyat ettirdi.

Sıra Etiyopya’da

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Etiyopya'da katarakt sebebi ile her yıl binlerce insanın görme yetisini kaybettiğini  hatırlatarak, "Biz de yapmayı planladığımız 500 ameliyat ile buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olacağız" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek amacıyla www.sadakatasi.org.tr web adresinden ve "0216 614 04 61" numaralı telefondan bilgi alınabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:06
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