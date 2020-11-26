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Korona Virüs Deniz Feneri Derneği'nde uzun yıllar çalışan Halit Volkan Cengiz hayatını kaybetti
Korona Virüs

Deniz Feneri Derneği'nde uzun yıllar çalışan Halit Volkan Cengiz hayatını kaybetti

Deniz Feneri Derneği'nde uzun yıllar görev alan Halit Volkan Cengiz, koronavirüsten dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 00:11:00 -
Deniz Feneri Derneği'nde uzun yıllar çalışan Halit Volkan Cengiz hayatını kaybetti

Deniz Feneri Derneği'nde uzun yıllar yönetim kurulu ve genel kurul üyesi olarak görev yapan Halit Volkan Cengiz, hayatını kaybetti.

Kısa süre önce koronavirüs teşhisi konulan Halit Cengiz, durumu ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Cengiz, yoğun bakıma alınmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze programı

Merhum Halit Volkan Cengiz, yarın öğlen 12:00’de Beykoz Kılıçlı köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aynı köyün mezarlığına defin edilecek.

1961 doğumlu olan merhum Halit Volkan Cengiz, Deniz Feneri Derneği’nin kuruluşundan itibaren hem bağışçısı hem de gönüllüsü olarak büyük katkılarda bulundu.

 

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