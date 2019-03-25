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Deniz dibi temizliğinden çıkan atıklar şok etti

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlatılan deniz dibi temizlik etkinliği Gümüşlük Mahallesi’nde devam etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:42
Deniz dibi temizliğinden çıkan atıklar şok etti

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlatılan deniz dibi temizlik etkinliği Gümüşlük Mahallesi’nde devam etti. Dalgıçların uzun uğraşları sonucu denizden çıkardığı akü, araba lastiği, ahşap, cam ve plastik gibi yarım ton atık görenleri şok etti.


Bodrum Belediyesi’nin ödüllü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, denizlerimizin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan çalışmalarda dalgıçlar Gümüşlük’te deniz dibinde temizlik yaptı. Bu yılın altıncı ayağı olan Gümüşlük deniz dibi temizliğine, Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi’nin yanı sıra gönüllü dalgıçlar da katıldı. Serbest dalgıç olarak katılan Kemal Gökol, Sezer Kayacan, Halil Özyanık, Yaşar Can Bıçakçı ve Özay Gökol da Bodrum Belediyesi personelleriyle birlikte deniz dibi temizliği yaptı.


Denizi kullanan yerli ve yabancı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından her sene yapılan bu etkinliğin olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Kaptan Halil Özyanık, gönüllü dalgıç arkadaşlarıyla birlikte temizliğe destek vermek istediklerini, gelecek nesiller ve denizde yaşayan canlılar için denizlerimizi temiz tutmamızın önemine de değinerek, bu tür etkinliklerinin devam etmesinin gerekli oluğunu belirtti.


Bodrum Belediye A.Ş. Gümüşlük Cafe önünde yapılan ve Derin1, Yılay ve Kilimci teknelerinin de destek verdikleri temizlik çalışmalarında deniz dibinden 45 kg plastik, 40 kg demir, 11 kg teneke, 112 kg tekstil, 111 kg ahşap, 110 kg cam, 30 kg araç lastiği, 53 kg akü olmak üzere toplam 512 kg atık çıkarıldı. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.


Bodrum Belediyesi deniz dibi temizlik etkinliği 27 Mart Çarşamba günü Yalıkavak Mahallesi’nde devam edecek.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:42
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