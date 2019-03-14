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Deniz Depboylu ve Ökkeş Demir’den Rektör Aldemir’e ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e tebrik ziyaretinde bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 08:06
Deniz Depboylu ve Ökkeş Demir’den Rektör Aldemir’e ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e tebrik ziyaretinde bulundu.

 

MHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Ülkemizin, ilimizin ve tüm vatandaşlarımızın yararlanması doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmaya öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için çalışacağız” dedi.

 

MHP olarak her zaman Aydın’ın göz bebeği olan ADÜ’nün yanında olduklarını belirten Depboylu da, Aydın’ın ve ülkenin kalkınması için ADÜ’ye ellerinden gelen tüm desteği vermek için hazır olduklarını söyledi.



Gençlik Ofisi kurulacak

 

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e de ziyareti için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemizde Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle kurulması planlanan ‘Gençlik Ofisi’ ile gençlerimiz ve öğrenci topluluklarımız rahat bir çalışma ortamı bulabilecek. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin iyi şekilde eğitimden geçmelerini sağlamak asli görevimizdir. Bununla beraber öğrencilerimizin sosyal, kültürel anlamda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine de olanak sağlamayı amaç ediniyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sadece akademik bilgiyle anılan bir Üniversite değil dokunduğu her alanda adından söz ettiren bir kurum olacaktır” dedi.

 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise, ADÜ’nün Aydın’ın en büyük genç istasyonu olduğunu ifade ederek, “Gençlik Ofisi” ile gençlerin kendilerine ait bir çalışma ortamına kavuşacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 08:06
  1. Aydın
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