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Biyografi Deniz Çoban kimdir? Deniz Çoban Alanya-Fenerbahçe maçı penaltı yorumu
Biyografi

Deniz Çoban kimdir? Deniz Çoban Alanya-Fenerbahçe maçı penaltı yorumu

Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren Deniz Çoban, Valencia'nın ilk yarıda yerde kaldığı pozisyonda kural hatası olmadığını lakin ciddi bir protokol hatası olduğunu yorumunda bulundu. Deniz Çoban sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Deniz Çoban kimdir? Deniz Çoban nereli? Deniz Çoban ne iş yapmakta? İşte Deniz Çoban hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 11:38:00 - 2021-04-30 11:38:51
Deniz Çoban kimdir? Deniz Çoban Alanya-Fenerbahçe maçı penaltı yorumu

Alanya-Fenerbahçe maçının 26'ncı dakikasında verilip iptal edilen penaltı çok tartışıldı.Eski hakem Deniz Çoban, Valencia'nın penaltı pozisyonunda hata olduğunu, bunun kural değil ama protokol hatası olduğunu ifade etti. Çoban, “Bunu VAR iptal edemez. Karar hakemin olmalıydı" dedi. Peki Deniz Çoban kimdir, nerelidir?

Deniz Çoban kimdir?

Deniz Çoban aslen nereli? 13 Nisan 1977'de Çorum'da doğan Deniz Çoban, aslen Amasyalıdır. Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bitirdikten sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu kazandı. 1995-1999 yılları arasında orada okudu.

Mezun olduktan sonra beden eğitimi öğretmeni olarak Konya'ya atandı. Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı'nda master yaptı. Halen Konya'da beden eğitimi öğretmenliğini sürdürüyor. Eşi ise müzik öğretmeni. 2003 yılında doğan Ecem isminde bir kızı ve 2008 yılında doğan Hüseyin Denizhan isminde çocukları var. TFF'nin Tam Saha adlı dergisinde İsviçreli Massimo Busacca'nın hayranı ve idolü olduğunu söyleyen Çoban aynı dergiye verdiği röportajda hakemliğe başlama hikayesini böyle anlatmıştır.

Beden Eğitimi bölümüne başladığımda okulumuzda bir hakem kursu açıldı. "Şu kursa da katılalım" mantığıyla katıldım. İçine girdiğimde çok farklı bir dünya olduğunu gördüm. Televizyonda izlemeye alıştığımız o dönemin en flaş hakemlerinden İbrahim Aksoy, Akif Uğurdur yanımızda oturuyordu. Çok ilgi çekici gelmeye başlamıştı. Zaten içine girdiğinizde hakemlik sizi sürükleyip götürüyor. 1996'da başladım, 2000'de klasmana çıktım, son iki sezondur da Süper Lig'deyim ve bu noktaya zamanında geldiğimi düşünüyorum.

Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olan Çoban'ın İngilizce'de biliyor. Hakemliğe 15 Mart 1998'de Yeni Milasspor ve İzmirspor arasında oynanan maçta 2.hakem olarak başladı ve 2007'ye kadar alt liglerde görev yaptı 2005 yılında azda olsa 4.hakem olarak lig maçlarına çıkan Çoban, 23 Aralık 2007 tarihinde İBB-Gaziantepspor maçını kariyerinde ilk defa 1.hakem olarak yönetti. 28 Eylül 2015 tarihinde Kasımpaşa- Rizespor maçını yönetti ve maç sonrası canlı yayına çıkarak maç sırasında yaptığı yanlış kararlar dolayısıyla özür diledi. Deniz Çoban, 30 Eylül 2015 tarihinde yaptığı açıklama ile hakemliği bıraktı.

 

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