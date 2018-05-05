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Deniz Baykal'ın kaset davasında 10 tahliye karar

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında yer aldığı 171 kişinin yargılandığı davada mahkeme, 10 kişinin tahliyesine hükmetti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:14
Deniz Baykal'ın kaset davasında 10 tahliye karar

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada mahkeme, 10 kişinin tahliyesine karar verdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savcının mütalaasının ardından duruşmaya müzakere için ara veren Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, daha sonra ara kararı açıkladı.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNE DEVAM

Yakalama kararı bulunan sanıkların yakalamalarının beklenmesine hükmeden heyet, bazı sanıkların FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanıp kullanmadıklarının tespiti ve değerlendirme tutanağının celbi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verdi. Yakalamalı sanıklar dışındaki sanıklar hakkında, bu dosya kapsamında mal varlıkları üzerine konulan tedbir kararlarının kaldırılmasını ve ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz yargılanan ve savunması alınıp duruşmalardan vareste tutulmak isteyen sanıkların bu taleplerini kabul etti.

Bir kısım sanık ve müdafilerinin, dosyanın başka mahkemelerde görülen davalarıyla birleştirilmesi yönündeki taleplerin reddine karar veren mahkeme, incelemesi biten dijital materyallerin sanıklara iadesine hükmetti.

10 KİŞİYE TAHLİYE

Tutuksuz sanık Fatih Aydın'ın tutuklanmasına yönelik talebi, mevcut delil durumunu da dikkate alarak reddeden heyet, Yılmaz Şimşek, Abdulvahit Tunçay, Ahmet Yılmaz Ekiz, Hakan Kırdağ, İlker Usta, Mustafa Tokmak, Özgür Öztürk, Selçuk Küçükaslan, Sinan Altıparmak ve Yücel Bilgiç'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Duruşma 6 Ağustos'a ertelendi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:14
  1. Aydın
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Deniz Baykal
  5. FETÖ
  6. MHP
  7. Fetullah Gülen
  8. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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