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Deniz Baykal seçimlerde adaylığını koyacak mı?

24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyenlerin başvuru işlemleri sürerken, uzun zamandır hastanede tedavi altında olan CHP milletvekili Deniz Baykal'ın yeniden aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 11:35
Deniz Baykal seçimlerde adaylığını koyacak mı?

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın adaylık durumunun parti meclisinde veya MYK’da resmi olarak gündeme gelmediği ancak üyeler arasında zaman zaman konuşulduğu biliniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Çetin Osman Budak, Baykal’ın durumunun henüz resmi olarak konuşulmadığını belirterek, “Henüz aday adaylığı süreci yeni başladı. Ancak Deniz Bey’in durumu ile ilgili her konuyu Genel Başkanımız yakından takip ediyor” dedi.

DENİZ BEY 15 VEKİLİ SORMUŞ

Deniz Baykal’la uzun yıllar siyaset yapan CHP eski Antalya Milletvekili Osman Kaptan, “Kemal Bey, Deniz Bey’e hemen adaylık teklifi götürmeli. Zaten birkaç gün önce 1 saatlik bir görüşme de yaptılar. Deniz Bey, Kemal Bey’le İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili konusunu konuşmuş. Hatta Kemal Bey görüşmeden sonra, ‘Deniz Bey’i siyasete karşı gayet ilgili gördüm. Siyaset insanları diri tutuyor’ demiş” dedi.

CHP eski Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, “Bu iş vefanın da ötesinde bir gereklilik. Çünkü deniz Bey bu partiye yıllarını verdi, uyardı, yol gösterdi. Deniz Bey sağlık sebepleri nedeniyle sahada çalışmasa bile katkısı çok büyük olacaktır. Biz Aslı hanımın da aday olacağını duymuştuk ama olmadı” diye konuştu. CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ise şöyle dedi: “Deniz Bey büyük bir siyasetçi ve devlet adamı. CHP’de çıtayı yükselten bir isim. 18 yıllık bir geçmişi var. Kendisi mutlaka tekrar aday gösterilmeli. Hatta kendisine bile sorulmadan memleketi Antalya’da ilk sıraya yazılmalı.”

TALEP OLURSA ADAY GÖSTERİLİR

Baykal’ın talep etmesi halinde aday listesinde yer alacağını kaydeden CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Listelerde yer alacak isimleri genel merkezdeki komisyonumuz değerlendirecek. Genel başkanımız Sayın Baykal’la yakın zamanda görüştü. Talebi olursa mutlaka listede olacaktır. Baykal’la ilgili süreci birebir genel başkanımız yürütüyor” dedi.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Deniz Baykal’ın adaylık süreci ile ilgili 2 görüşün ortaya çıktığını belirten bazı parti meclisi üyeleri, Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “Deniz Bey’in vefa adayı yapılması gerektiğini düşünen parti üyeleri hayli fazla. Ancak bir diğer grup seçimin kritikliğine dikkat çekerek sahada çalışabilecek adayların belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.”

Hürriyet

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:35
  1. Antalya
  2. Deniz Baykal
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP

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