THY- Euroleague
0553 313 94 23

Deniz Baykal hakkındaki fezleke

TBMM Başkanvekili Levent Gök:- "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır"

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
Deniz Baykal hakkındaki fezleke

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında TBMM Başkanlığına sunulan fezlekeye ilişkin "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baykal'a ilişkin Meclis Başkanlığına sunulan fezlekenin hazırlanma nedeninin telif hakları kaynaklı olduğunu söyledi.

Fezlekenin, Halk TV'de yayınlanan bir görüntüye yönelik telif hakları kaynaklı olduğunu bildiren Gök, "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV'de 3 yıl önce yayınlanan bir programdaki telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
  1. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal
  2. fezleke
  3. Halk TV
  4. Meclis Başkanlığı
  5. tbmm başkanvekili levent gök

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Raftingciler AA fotoğraflarını oyladı
    1. Raftingciler AA fotoğraflarını oyladı
    2. Aygaz'a "Kristal Baret" ödülü
    3. Voleybolda kupa kuraları çekildi
    4. n11.com'dan "Okuma Köşesi Kampanyası"
    5. Uluslararası Büyükler Badminton..
    6. "Hadis Alimi" Muhammed Mustafa..
    7. Tunuslu milletvekili AA'nın "Yılın..
    8. Enduroda sezon finaline Urla ev..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'ya..
    10. Fenerbahçe'de idari menajerliğe Volkan..
    11. TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı..
    12. Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Neptunas
    13. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika..
    14. Çukurova Basketbol'un yenilmezliği..
    15. Bağcılar’da hamsi ziyafeti
    16. Kayseri şehitleri anılıyor
    17. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    18. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    19. Jeofizik taramada ilk 100 günlük..
    20. Direnişten Şahlanışa 2023
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu