Deniz Akkaya isyan etti: Kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım! Deniz Akkaya'nın annesinin cenaze töreninde Binali Yıldırım'a çelengine tepki gösterilmesine "hani bayramlar, düğünler ve kayıplarımız bizi bir arada tutan değerlerdi? hani biz kenetlenmiş bir toplum idik. Acısı olan bir insanın derdi midir oradaki çelenk, çiçek" sözleriyle isyan etti.

Deniz Akkaya annesinin cenaze töreninde yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Akkaya, törende bazı kişilerin Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın cenazeye katılması ve çelengine tepki göstermeleri ve hakaret etmelerine cevap verdi. "Kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" Akkaya, "kırgınlığımı ve şaşkınlığını vurgulamak istiyorum" dediği mesajında kişilerin savunduklarından önce insan olduğunu vurguladı. Akkaya "Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" şeklinde yazdı. Akkaya'nın paylaşımı şöyle:

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