Dengir Mir Mehmet Fırat, son yolculuğuna uğurlandı Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

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