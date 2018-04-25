Dengesiz Prof. şaşırtmadı... Oyunu ona verecekmiş!

Prof. Dr. Yalçın Küçük, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin olağan zamanında, 2019’da yapılacağını söylerken birdenbire Devlet Bahçeli’nin önerisiyle erken seçim kararı almasının arkasında “parçalanmış ordunun bir parçasından ihtilal endişesinin” etkili olduğunu iddia eden Küçük, AK Parti’nin aleyhine koşullarda alınan bu erken seçim kararından iki partinin de pek memnun olmadığının hezeyanını savurdu.



HULUSİ AKAR'I DAVA EDECEKMİŞ!



AK Parti’yi 2002 yılında iktidara getiren, yine Devlet Bahçeli’nin girişimiyle alınan bir başka erken seçim kararı olduğunu söyleyen Yalçın Küçük, bu duruma karşı olumlu tutum takınan Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun ve Hilmi Özkök’ün suçlu olduğunu iddia etti. Dengesizlikleriyle tanınan Küçük, komik açıklamalarını sürdürerek şimdiki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı da üniformasıyla bir türkücüyle türkü söylemekten dava edeceğini söyledi.



'OYUM KILIÇDAROĞLU'NA''



Şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok ağır eleştiren Yalçın Küçük, son günlerde çok başarılı bir muhalefet yaptığını söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu kutladı. İP’e milletvekili transferini Kemal Kılıçdaroğlu’nun düşünüp başarıyla uyguladığını belirten Küçük prof., “Kemal Bey, son günlerde çok iyi çalışıyor ve ben bir solcu parti olmadan ilk defa seçime gideceğim ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim” dedi.