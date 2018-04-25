Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dengesiz Prof. şaşırtmadı... Oyunu ona verecekmiş!

Dengesizlikleriyle tanınan Prof. Yalçın Küçük, seçimlerle ilgili verdiği röportajda skandal açıklamalarda bulunurken oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:23
Dengesiz Prof. şaşırtmadı... Oyunu ona verecekmiş!

Prof. Dr. Yalçın Küçük, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin olağan zamanında, 2019’da yapılacağını söylerken birdenbire Devlet Bahçeli’nin önerisiyle erken seçim kararı almasının arkasında “parçalanmış ordunun bir parçasından ihtilal endişesinin” etkili olduğunu iddia eden Küçük, AK Parti’nin aleyhine koşullarda alınan bu erken seçim kararından iki partinin de pek memnun olmadığının hezeyanını savurdu.

HULUSİ AKAR'I DAVA EDECEKMİŞ!

AK Parti’yi 2002 yılında iktidara getiren, yine Devlet Bahçeli’nin girişimiyle alınan bir başka erken seçim kararı olduğunu söyleyen Yalçın Küçük, bu duruma karşı olumlu tutum takınan Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun ve Hilmi Özkök’ün suçlu olduğunu iddia etti. Dengesizlikleriyle tanınan Küçük, komik açıklamalarını sürdürerek şimdiki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı da üniformasıyla bir türkücüyle türkü söylemekten dava edeceğini söyledi.

'OYUM KILIÇDAROĞLU'NA''

Şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok ağır eleştiren Yalçın Küçük, son günlerde çok başarılı bir muhalefet yaptığını söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu kutladı.  İP’e milletvekili transferini Kemal Kılıçdaroğlu’nun düşünüp başarıyla uyguladığını belirten Küçük prof., “Kemal Bey, son günlerde çok iyi çalışıyor ve ben bir solcu parti olmadan ilk defa seçime gideceğim ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim” dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:23
  1. yalçın küçük
  2. chp
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Oda TV
  5. dengesiz prof.

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener, Emre Uslu yazışmalarını sildi! "Açıklama yapamayız"
    1. Meral Akşener, Emre Uslu yazışmalarını..
    2. Adaysız kalan CHP'de iki isim öne..
    3. Fenerbahçe'nin cezası belli oldu
    4. Beşiktaş'ta derbiye çıkmama kararı..
    5. Kahvaltıda hazırlanabilecek pratik..
    6. Real Group’tan Yedikule’ye 550 Milyon..
    7. Komisyon'da kabul edildi.. 20 yeni..
    8. Gülen, Gül'e işareti böyle vermiş!
    9. Dengesiz Prof. oyunu ona verecekmiş!
    10. Gastrite iyi gelen meyveler
    11. Yunan askerlerin tutukluluğuna devam..
    12. Seçim sonrası yapacağı ilk ziyareti..
    13. Acun Ilıcalı: Benzine ihtiyacım var
    14. "Yunanistan'a koşarak geçen Türk" geri..
    15. Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyecek?
    16. 200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve..
    17. Evde pizza nasıl yapılır?
    18. O kedicikle ilgili çarpıcı iddia!..
    19. Derbi kararına Beşiktaşlı futbolcudan..
    20. Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına..
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı