Dengesini kaybedip köprüden düştü, boğulmaktan son anda kurtarıldı Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü’nden dengesini kaybederek düşen bir kadın, vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü’nden dengesini kaybederek düşen bir kadın, vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü’nde meydana geldi. Gezintiye çıkan kadın, ayağının kayması sonucu Malabadi Köprüsü’nden suya düştü. Bir kişinin suya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, hemen suya atladı. İsmi öğrenilemeyen kadın, vatandaşların yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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