Dengeleri al üst edecek imza!
ABD, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Güney Koreli mevkidaşı Wha'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Kore adasının nükleerden arındırılma süreci boyunca baskı yapmaya devam etmek konusunda anlaştığını açıkladı.30 Haziran 2018 Cumartesi 07:52
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-Wha ile Kore adasının nükleerden arındırılması süreci hakkında görüştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, ikilinin süreç boyunca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a baskı yapmaya devam etme konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
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