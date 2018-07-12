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Rusya ve İsrail gizlice anlaştı! Dengeler sarsılacak

İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan İsrailli üst düzey kaynaklar, Rusya ve İsrail arasında Suriye konusunda gizli bir anlaşma yapıldığını söyledi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:15
Rusya ve İsrail gizlice anlaştı! Dengeler sarsılacak

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrailli diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ve İsrail arasında İran ve Suriye konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığını öne sürdü.

İSRAİL GÜVENCE VERDİ

İddiaya göre, Rusya İran'ı Suriye'nin İsrail sınırından uzaklaştırmaya çalışacak, İsrail de Beşşar Esed'in ülkenin güneyinde kontrolü sağlama çabalarına engel olmayacak ve müdahalede bulunmayacak.

Haaretz'e konuşan kaynakların iddiasına göre, İran'a bağlı güçler İsrail-Suriye sınırını henüz tam olarak terk etmedi ancak Rusya'nın bu konudaki çabaları sürüyor. Aynı kaynaklar Rusya'nın Esed rejiminin istikrarı sağlamasında ve aynı zamanda İsrail sınırındaki İran güçlerinin çekilmesinde çıkarı olduğunu söyledi.

BU ANLAŞMA İSRAİL'İN İŞİNE GELİYOR

Kaynaklar, İsrail'in çıkarlarıyla da örtüştüğünü söyledikleri bu anlaşmanın "işe yarayabileceğini" belirttiler.

NETANYAHU: ANLAŞMALAR UYGULANIRSA ESED'E SALDIRMAYACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dönüş yolunda kritik açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Suriye'de asıl sorunun İran ve Hizbullah olduğunu söyleyip, "İsrail, anlaşmalar uygulanırsa Suriye'ye saldırmayacak, Esed'le bir sorunumuz yok" dedi.

PUTİN VE NETANYAHU DÜN AKŞAM RUSYA'DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Moskova'da bir araryas geldi. İkilinin görüşmesinde bölgesel konular ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:15
  1. Rusya
  2. İsrail
  3. İkili anlaşma

YORUM YAZ

  • ahmet yükselahmet yüksel3 sa önce
    ne güzel demişti sayın eski gn kurmay başkanımız.habere bakarım haber mi sonra da söyleyene bakarım adam mı diye....Dünyanın yalan ve yılan dilli iki büyük belası amerika ve onu piçi israilden çıkıyorsa bu koku ilk önce bu müslümana ne zarar verir diye... bütün fitne fesadın amacı RUSYA-İRAN VE TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ BOZMAK BU HABERİN SİYONİZM KANALLARI DIŞINDAN DEŞİFRESİ GEREKİR.
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