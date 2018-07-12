Rusya ve İsrail gizlice anlaştı! Dengeler sarsılacak

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrailli diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ve İsrail arasında İran ve Suriye konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığını öne sürdü.

İSRAİL GÜVENCE VERDİ

İddiaya göre, Rusya İran'ı Suriye'nin İsrail sınırından uzaklaştırmaya çalışacak, İsrail de Beşşar Esed'in ülkenin güneyinde kontrolü sağlama çabalarına engel olmayacak ve müdahalede bulunmayacak.

Haaretz'e konuşan kaynakların iddiasına göre, İran'a bağlı güçler İsrail-Suriye sınırını henüz tam olarak terk etmedi ancak Rusya'nın bu konudaki çabaları sürüyor. Aynı kaynaklar Rusya'nın Esed rejiminin istikrarı sağlamasında ve aynı zamanda İsrail sınırındaki İran güçlerinin çekilmesinde çıkarı olduğunu söyledi.

BU ANLAŞMA İSRAİL'İN İŞİNE GELİYOR

Kaynaklar, İsrail'in çıkarlarıyla da örtüştüğünü söyledikleri bu anlaşmanın "işe yarayabileceğini" belirttiler.

NETANYAHU: ANLAŞMALAR UYGULANIRSA ESED'E SALDIRMAYACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dönüş yolunda kritik açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Suriye'de asıl sorunun İran ve Hizbullah olduğunu söyleyip, "İsrail, anlaşmalar uygulanırsa Suriye'ye saldırmayacak, Esed'le bir sorunumuz yok" dedi.

PUTİN VE NETANYAHU DÜN AKŞAM RUSYA'DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Moskova'da bir araryas geldi. İkilinin görüşmesinde bölgesel konular ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.