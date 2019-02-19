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Deney hayvanı üretim merkezi üniversitelerin talebini karşılıyor

İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi'nde bilimsel araştırmalar için üretilen deney hayvanları fare, sıçan ve tavşan, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine gönderiliyor- 2005'te kurulan ve bugüne kadar yaklaşık 26 bin deney hayvanı üretimi gerçekleştirilen merkez, çok sayıda üniversiteden gelen talebi karşılıyor- Merkez Müdürü Doç. Dr. Suat Tekin: - "Başvurular sonucunda deney hayvanları isteyenlere gönderiliyor. Aynı zamanda talep dahilinde akademisyenler araştırmalarını bizim merkezimizde gerçekleştirebiliyor"

19 Şubat 2019 Salı 11:07
Deney hayvanı üretim merkezi üniversitelerin talebini karşılıyor

MALATYA (AA) - OKAN COŞKUN - İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi'nde bilimsel araştırmalar için üretilen deney hayvanları fare, sıçan ve tavşan, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen talebi karşılıyor.

İnönü Üniversitesinde 2005'te kurulan merkezde üretilen deney hayvanları, öğretim üyesi ve asistanların bilimsel çalışmalarında kullanılıyor. Merkez, başta tıp fakültesi olmak üzere birçok fakültenin bilimsel araştırmalarına katkıda bulunuyor.

Diyabet, Alzheimer, Parkinson, Epilepsi ve Nörodejeneratif gibi hastalıklar üzerinde çalışmalar yapılan merkezde, birçok hastalığın ortaya çıkış nedeni araştırılıyor.

Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi'nde bugüne kadar 26 bin hayvan üretilirken bu hayvanlar, Türkiye genelindeki çok sayıda üniversiteye bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gönderiliyor.

Deney hayvanları araştırma kursu da verilen merkezden uluslararası düzeyde geçerli sertifika alanlar, hayvanlara cerrahi işlem yapma şansı da buluyor.

- Üç türde deney hayvanı üretiliyor

İnönü Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Suat Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlar üzerinde yapılacak herhangi bir cerrahi girişimin ve ilacın, öncelikle laboratuvar ortamında denenmesi gerektiğini anlatarak, bu noktada deney hayvanlarına başvurulduğunu ifade etti.

Tekin, "Deney hayvanlarından elde edilen sonuçlar ürüne dönüştüğü zaman yani makale olarak yayınlandığında, uluslararası paylaşıma açık bir formata gelmiş oluyor. Böylece diğer araştırmacıların da dikkatini çekerek belki de yeni bir cerrahi yönteme, yeni bir ilacın geliştirilmesi için diğer kişiler de ilgi duyuyor. Sonrasında bu araştırmalardan elde edilen veriler birçok yerde aynı sonuçları veriyorsa klinikte de uygulama şekline dönüşebiliyor. Tabi bunun için uzun zamanlara uzun denemelere ve elde edilen sonuçların birbirine benzer olması gerekmektedir." diye konuştu.

- Birçok üniversite başvurdu

Tekin, hayvanlar üzerinde araştırma yapmak için yurt içinden birçok üniversitenin kendilerine başvurduğunu, merkezlerinin, bilimsel çalışmaların ilk basamağını oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle Adıyaman, Karabük, Yozgat Bozok, Samsun 19 Mayıs, Fırat Üniversitesi gibi çok sayıda üniversiteden talep aldık. Başvurular sonucunda deney hayvanları isteyenlere gönderiliyor. Aynı zamanda talep dahilinde akademisyenler araştırmalarını bizim merkezimizde gerçekleştirebiliyor. Merkezimizde zaten deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmaların sayısı oldukça fazla. Diğer üniversitelere araştırma kısmında ev sahipliği yapıyoruz."

Sağlık bilimleri alanında yapılacak birçok yayının temellerinin atıldığı yerin, merkezleri olduğunu aktaran Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok üniversitede olmayan yeni bir uygulama içerisine giriyoruz. Şu sıralar hazırlıklarımızı tamamladık gibi. Özellikle yurt dışında genetiği değiştirilmiş yani transgenik olarak adlandırdığımız hayvanlar var. Merkezimizde Alzheimer, Parkinson ve Epilepsi gibi hastalıkları sağlıklı hayvanlara uygulayarak model oluşturuyoruz. Araştırmacıların da istedikleri modellere direk ulaşmasını sağlayacağız."

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:07
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  2. Doç. Dr. Suat Tekin
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  5. Malatya

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