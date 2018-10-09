Denetimsiz yayınlarıyla genç nesli zehirliyorlar!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Akit, kendilerine ait YouTube kanalları üzerinden yayın yapan ve milyonlarca kişiye ulaşan ahlaksızların 'İğrenç Yayınları'nı mercek altına almaya devam ediyor.

2.Bölüm: Ahlaksız 'Youtuber'lar Genç Nesili Zehirliyor

İstatistiklere göre 'YouTuber' olarak adlandırılan bu kişileri çoğunlukla 'Ortaokul çağındaki öğrenciler' yani 'Ergenlik dönemindeki gençler' takip ediyor. İşte bu noktada da yapılan bu ve benzeri ahlak dışı yayınların ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor.

Onları takip eden gelişim çağındaki gençler bir süre sonra izledikleri kişilerin hareketlerini, görünümlerini ve kişiliklerini örnek alıyorlar. O gençlerin velileri ise YouTube ve benzeri sosyal medya mecralarında çocuklarını takip edemediklerini belirtirken, bu yayınların devlet tarafından mutlaka denetlenmesi gerektiğini söylüyorlar.

Yarın: 'YouTuber'ların paylaştığı videoların gençler üzerindeki etkisi...