0553 313 94 23

Denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara aşçılık eğitimi

İzmit Belediyesi “Şiddetle Yok Etme Sevgiyle Var Et” projesi kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara aşçı çıraklığı eğitimi veriliyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
Denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara aşçılık eğitimi

İzmit Belediyesi “Şiddetle Yok Etme Sevgiyle Var Et” projesi kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan kadınlara aşçı çıraklığı eğitimi veriliyor.


İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR, Kocaeli Üniversitesi, KADEM, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen “Şiddetle Yok Etme Sevgiyle Var Et” projesi kapsamında başlatılan eğitim ile hüküm giymiş kadınların ceza sonrası sosyal hayata katılımları ve eşit bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri amaçlanıyor. Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’ndeki uygulama mutfağında verilen aşçı çıraklığı eğitimi İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğü yetkililerince veriyor ve eğitim ağustos ayına kadar devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye yollarında olacak
    1. Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye..
    2. TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e..
    3. Başkan Köse temizlik işleri..
    4. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    5. Türkiye, potada yükselişini..
    6. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    7. Tarihi yarımadada yeniden çadır..
    8. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı..
    9. Hasta taşıyan ambulans hafif ticari..
    10. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    11. Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu
    12. Çocukların isteğini Başkan Güler geri..
    13. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    14. Büyükşehir’den kan bağışı
    15. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    16. Bu bebekler organik
    17. 25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu..
    18. BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan..
    19. DTO Başkanı Ahmet Çetin:
    20. Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı
    21. Vücuttaki yağlardan enzim kullanmadan..
    22. Dijital bağımlılığı ölçen program..
    23. Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    24. Yardımseverler, beyninde kötü huylu..
    25. Balıkesir’de jandarmadan silah..
    26. Pikabın çarptığı kurt telef oldu
    27. Tersaneler bölgesinde kaza: 2 yaralı
    28. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    29. Eski belediye başkanı maketlerle..
    30. Trabzon’daki selde 11 bina yıkıldı, 14..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi