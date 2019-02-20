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Denetimli serbestlik yükümlülerine arıcılık kursu

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile denetimli serbestlik yükümlülerine arıcılık kursu verilmeye başlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:30
Denetimli serbestlik yükümlülerine arıcılık kursu

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile denetimli serbestlik yükümlülerine arıcılık kursu verilmeye başlandı.


Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümünde görevli Prof. Dr. İsmail Türker tarafından verilen kursta,uyuşturucuyu bırakarak hayatlarına yeni bir sayfa açmaya çalışan Denetimli Serbestlik yükümlülerine destek olabilmek yeni bir mesleğe yönlendirilmesi amaçlanıyor.


12 gün sürecek olan kursta arıcılık üzerine teknik bilgiler verilecek olup kursa katılacak olan kursiyerlere de İŞKUR İl Müdürlüğünce ücret verilecek. Kursiyerler kurs sonunda alacakları belgeler ile projeler hazırlayıp hibe desteklerine başvurabilecek. Bu sayede hem kendi istihdamlarına katkı sağlarken bir taraftan da bal üreterek ülke ekonomisine de katkı sağlamaları hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:30
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