Denetimli serbestlik yükümlüleri şehitlikte temizlik yaptı

Mersin’de denetimli serbestlik yükümlüleri, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında şehitlikte temizlik çalışması yaptı.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ’15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında, şehitlerin yadedilmesi, demokrasiye olan inanç ve bağlılığın gelecek nesillere aktarılmasıdüşüncesiyle, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere ’şehitliklerin temizliğive bakımı’ ile ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ konulu seminerverilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonundadüzenlenen iki ayrı seminere 200’ü aşkın denetimli serbestlik yükümlüsününkatıldığı, seminerlerde 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik Günü anma etkinliklerikapsamında hazırlanan kısa film sunumlarının yapıldığı kaydedildi.

Bununla birlikte yine denetimli serbestlik müdürlüğü yükümlülerin katılımıyla MersinŞehitliğine ziyarette bulunulduğu, burada temizlik ve bakım çalışmalarıgerçekleştirildiği ifade edildi.