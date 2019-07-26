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Denetimli serbestlik yükümlüleri okulları güzelleştiriyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışmaları kapsamında yükümlüler yaz tatilinde okulların temizliğini yapmaya başladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulları güzelleştiriyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışmaları kapsamında yükümlüler yaz tatilinde okulların temizliğini yapmaya başladı.


Adalet ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yaz tatilinde okullarda boya, badana, onarım ve temizlik işleri yapmaya başladı. Yükümlüler yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda temizlik çalışmalarına başlayarak öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için kolları sıvadı.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerce verilmiş kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülerinin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında park, bahçe ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı, okulların yaz tatilinde olması nedeniyle mobil ekip kurularak bazı okulların temizliğine bir nebzede olsa katkıda bulunulduğu belirtildi. Bu tür çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:50
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