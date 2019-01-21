Denetimli serbestlik yükümlüleri okulları güzelleştiriyor

VAN (AA) - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, Adalet ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Van'da İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla bakanlıklar arasında imzalanan protokolün uygulanmasına başlandı.

İpekyolu Belediyesi ve Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce oluşturulan 40 kişilik mobil temizlik ekibi, resimlerle okulun duvarlarını süsledi, temizlik çalışması yaptı.

Programa katılan Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklar arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan çalışmanın ilerleyen zamanlarda devam edeceğini söyledi.

Yükümlülerin okullarda boya ve temizlik çalışmaları yürüttüklerini belirten Keskin, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin aileleri ve topluma kazandırılmaları açısından çalışmaların somut örneğini gördüklerini dile getirdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de denetimli serbestlik kapsamında güzel bir uygulamanın kaydederek belirterek, "Belediye olarak 1,5 yıldan bu yana okul, cami temizliğinde denetimli serbestlikten yararlanıyoruz. Bu anlamda Başsavcılığımıza, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve yükümlülere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yarıyıl tatilinde tüm okullarımızı temizleyeceğiz." diye konuştu.

Denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü de uygulamanın süresinin uzatılmasını istediklerini belirterek, "İnsanların cezaevinde zamanlarını boş geçireceğine bu tür işlerde çalışması kendisi, ailesi ve kamu açısından daha yararlı. Burada resim yaparak okulları süslüyoruz. Denetimli serbestlikle cezaevinde olacağımıza ailemizin yanında oluyoruz, toplum yararına işlerde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, kurum amirleri ve yükümlüler katıldı.

- Hakkari

Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'ndeki 5 Mayıs İlköğretim Okulu'nda program düzenlendi.

Yükümlülerin okulun boya ve temizlik işlerini yaptığı programda konuşan Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, ilçede 136 yükümlünün kamu yararına işlerde çalıştığını söyledi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen etkinliklerin denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Gördoğan, şöyle konuştu:

"Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin yeniden suça karışmalarına sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla birçok farklı çalışma yapılmaktadır. Toplumda dezavantajlı gruplar içinde kabul edilen suça karışmış kişilerin toplum için son derece faydalı olacağına inandığımız bu etkinliğe katılmış olmalarının ayrıca önemli olduğunu düşünmekteyim. Yükümlüler, okulları güzelleştirerek öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmelerine katkı sunuyor. Bu kapsamda Yüksekova merkez ve köylerinde 55, Şemdinli'de ise 19 okulumuzu eğitim ve öğretime hazır hale getireceğiz."

Programa Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürü Zümrüt İlter, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve kurum amirleri de katıldı.

- Muş

Protokol kapsamında Sungu beldesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, haklarında kamu cezası yaptırımı uygulananların çalıştırılarak cezalarının infaz edildiğini belirtti.

Bu kapsamda il genelinde haklarında kamu hizmeti yükümlülüğü verilen yaklaşık 50 kişinin cezasının infazının gerçekleştirildiğini söyleyen Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde okullarda temizlik, boya ve tadilat işlemleri yapılıyor. Bu işlemlere kamu hizmeti cezası almış hükümlülerin çalıştırılmasıyla devam ediliyor. Öncelikle Sungu beldemizdeki okulların boya işlemleri yapılmakta. Daha sonra temizlik gibi işlemler de yapılacak. Bu çerçevede bu tür hizmetler devam edecek."

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aksu da sömestir tatilinde denetimli serbestlikten faydalanan yaklaşık 50 kişinin okullarda badana ve temizlik işlemi yapacağını belirterek, "Bu çerçevede yapılan hizmetler çok önemlidir. Eğitimde fiziksel anlamda ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılması için verilen destekler takdire şayandır." dedi.

- Bitlis

Denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 25 yükümlü, Tatvan Yatılı Bölge Ortaokulunda (YBO) temizlik çalışması yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Tezcan, Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Yoldaş ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Soydan Çetin Kaya ile okulda yürütülen temizlik çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Okulda çalışan yükümlüler ile sohbet eden Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokolün bugün uygulanmasına başlandığını söyledi.

Çağatay, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde bunun devam etmesini umuyoruz. Burada 25 arkadaşımız tatil boyunca okulların bakım ve onarımını gerçekleştirecek. Denetimli serbestlik güzel bir uygulama. Şahıs ceza infazı uygulamasından faydalanıyor hem de sosyal hayata devam ederek ailesiyle bir arada bulunuyor ama en güzeli kamu kurumlarımızın onlar sayesinde daha güzel hale gelmesidir.

Bakanlarımıza ve uygulamada emeği geçenlere teşekkür ediyorum, arkadaşlara işlerinde kolaylıklar diliyorum."

Başsavcı Dilsiz de mahkemelerin kararları çerçevesinde mahkumiyetlerinden sonra kendi rıza ve onaylarıyla kamuya yararlı işte çalışmak isteyenlerin okuldaki temizlik çalışmasına katıldıklarını söyledi.

İl genelinde şu anda denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan 150 kişinin gönüllü olarak kamuya yararlı işte çalıştığını kaydeden Dilsiz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkadaşlarımızın katkılarıyla okullarımızın ilk önce temizlik, yazın da boya ve badana işlemleri için girişimler yapılacak. Onların da bu uygulamadan memnun olacaklarını düşünüyoruz çünkü geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi koşullarda okumasına katkı sunacaklar. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah buna benzer projeler çoğalır."

Dilsiz, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünde açılan 2 bin 500 dosya bulunduğunu, bundan sonra dosya sayısının azalmasını umut ettiklerini sözlerine ekledi.