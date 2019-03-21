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Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti

Çorum’da denetimli serbestlik yükümlüleri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

21 Mart 2019 Perşembe 15:39
Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti

Çorum’da denetimli serbestlik yükümlüleri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.


Çorum-Osmancık karayolu üzerinde oluşturulan Adalet Ormanı’na giden yükümlülere, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından fidan dikimi ile ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.


Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün örnek çalışmalara imza attığını belirterek, 2018 yılında Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında 7 bin adet çam ve akasya fidanının dikiminin yapıldığını, ayrıca kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bahçe ve çevresinde bulunan yaklaşık 4 bin ağacın bakımının yapıldığını söyledi.


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce başlatılan “Ağaçlandırma ve Koordinasyon” projesi kapsamında Bayat köyü mevkiinde Adalet ormanı kurulduğunu açıklayan Başsavcı Ağca, “Orman Haftası süresince denetimli serbestlik sistemi kapsamında denetim ve takibi yapılan yükümlülerin kamu hizmeti yükümlülüğünü ağaç dikim ve bakım faaliyetlerinde yerine getirmeleri planlanmıştır. Bugünde denetimli serbestlik kapsamında tedbiri ile cezalarını infaz eden yükümlülerimiz infaz çalışmalarının toplum nezdinde daha yakından tanınması amacıyla bu faaliyeti yerine getiriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:39
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