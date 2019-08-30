“Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"hayata geçti
Kilis’te, Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.30 Ağustos 2019 Cuma 11:58
Kilis’te, Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.
Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafındanbaşlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" çerçevesinde yükümlüler, Kilis’te hayvan barınağını onarıp, çevre temizliği yaptı.
8 yükümlü tarafından gerçekleştirilen onarım ve temizlik faaliyetine katılıyor.
Denetimli serbestlik ve temiz çevre projesi kapsamında, Kilis İl Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil’in katılımları İle düzenlenen programda denetimli serbestlikte çalıştırılan 8 personele Kilis Belediyesi hayvan barınağında temizlik görevi verilerek çalışmaları sağlandı. Protokol üyeleri, hayvan barınağında incelemelerde bulundu.
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