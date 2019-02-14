Denetimli Serbestlik şartları hükümlüleri Şehit Aileleri Derneğinde çevre düzenlemesi yaptı

Kırşehir’de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz çalıştırılarak cezalarını çekip yeniden topluma kazandırılıyor.

Kırşehir merkezde bulunanŞehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde, denetimli serbestlik uygulamalarından yararlanan hükümlüler tarafından temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. KırşehirŞehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan Denetimli Serbestlik Hükümlülerinin toplum yararına çalıştığını ve hayata yeniden kazandırılmaları gerektiğini söyledi. Dernek Başkanı Kılıçaslan açıklamasında, "Kaderi daima kanla yazılmış bu aziz coğrafyanın, bu kutsal vatan topraklarının üzerinde şanlı bayrağımız altında birlik ve beraberliğimizi bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Denetimli Serbestlik Hükümlülerinin toplum yararına çalıştığını ve hayata yeniden kazandırılmaları gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar ise konuşmasında,"Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, Kurtuluş Savaşımızdan bu güne cumhuriyetimizin, devletimizin yaşamasında verilen mücadelede şehit olan canlarımızı minnet ve saygı ile anıyoruz. Şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin yakınları bizim en büyük emanetlerimizdir. Şehitlerimiz de en büyük değerlerimizdir. Başsavcımızın girişimleri ile Denetimli Serbestlik kapsamında kamu hizmetinde çalışan hükümlülerimizin gerçekleştirdiği bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.