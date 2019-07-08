Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde okuma yazma seferberliği

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Okuma Yazma Seferberliği meyvelerini veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, daha aydınlık bir Türkiye için okuma yazma bilmeyen tüm yetişkin vatandaşlara yönelik okuma yazma seferberliği başlatılması üzerine Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan okur yazarlığı olmayan yükümlüler için açılan okuma yazma kursu 2 aylık sürecin sonunda tamamlandı.

Hayat Boyu Öğrenme kapsamında gerçekleştirilen ve toplumun geleceği konusunda önemli bir adıma sahip olan okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan yükümlülere kurs bitirme belgeleri Tekirdağ Adliyesi toplantı salonunda düzenlenen törenle teslim edilmiştir.

Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül,Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Özgür Bekdemir, Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı,Tekirdağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü İnci Turgut ile Denetimli Serbestlik Personelinin de katıldığı törende konuşan Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt okuma-yazmanın önemine vurgu yaparak "Okur yazarlık seferberliğinde amacımız yüzde yüz hedefe ulaşmak. Bunun içinde her şeyi yapmaya hazırız. Bir kişi dahi olsa kurslarımızı açmaya devam edeceğiz. Yeter ki okuma yazma bilmeyen kalmasın" dedi.

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül ise, "Türkiye’nin geleceği okuma yazmaktan geçiyor. Bilgi çağı devri dediğimiz bu devirde artık, okuma yazma bilmeyen insanımızın kalmamasının istiyoruz. Bu nedenle Denetimli Serbestlik müdürlüğümüzde görevli personellerimiz okuma yazma bilmeyenleri tek tek tespit ediyorlar. İşte bunun sonucunda da hep beraber böyle güzel günler yaşıyoruz. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen kalmayıncaya kadar bizlerle birlikte çaba harcayacaklarına inanıyorum. Emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yükümlülere sertifikaları ile birlikte Süleymanpaşa Kaymakamlığı tarafından hazırlanan hediye çekleri takdim edilerek, kursiyerler gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik edildi. Okuma yazma öğrenen yükümlüler ise kurstan mutlu olduklarını belirterek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.