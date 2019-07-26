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Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı

Kahramanmaraş’ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binası açılışında konuşan Başsavcı İlker Yazıcı, yeni binada oluşturulan ortam ile hizmet standartlarının artacağını söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:42
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı

Kahramanmaraş’ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binası açılışında konuşan Başsavcı İlker Yazıcı, yeni binada oluşturulan ortam ile hizmet standartlarının artacağını söyledi.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yeni binası, İsa Divanlı Mahallesinde açıldı. Açılışa, Vali Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Bina açılış töreninde konuşan Başsavcı İlker Yazıcı, toplumda yeni tanınmaya başlayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün iş ve işlemleri hakkında bilgi verdi. Denetimli serbestliğin, haklarında adli merciler tarafından karar verilen çocuk, genç ve yetişkinlerin toplum içerisinde denetim ve takiplerini sağlayan kurum olduğunu belirten Yazıcı, ’’Bu bireylerin ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ve bu sayede bireyin ve toplumun korunmasını hedefleyen toplum temelli bir ceza ve infaz sistemidir’’ dedi.


Uygulamanın suça karışan kişiye toplum yaşantısına olan yaklaşımını değiştirme ve yeniden bir ceza normunu ihlal etmeden sosyal seçim ortamında yer alabilme imkanı sunan bir özelliğe sahip olduğunu belirten Yazıcı, ’’Toplumsal huzur öncelikle işlenen suç sayısının azaltılması, sonrasında ise suç işleyen bireylerin eylemlerine uygun müeyyidelere tabi tutularak ama aynı zamanda bir daha suç işlemeyecek şekilde rehabilite edilmeleri suretiyle topluma kazandırılmalarından geçer’’ ifadelerini kullandı.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılan kurslarla hükümlülerin meslek ve sanat edinmelerinin sağlandığı öğrenildi. 560 yükümlünün boks ve fitness gibi alanlara yönlendirildiğini, 646 yükümlüye kütüphanelerin tanıtımı ve kullanımı, okumanın önemi hakkında bilgilendirme, 200 yükümlüye aile eğitimi programı verildiği, 332 yükümlü ile oluşturulan Adalet Ormanına 60 bin 200’e yakın ağaç dikildiği, hükümlüler arasında şiir yarışması, okulların boya ve tadilatı, cami temizlik işleri gibi işlemlerin yapıldığı da bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:42
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