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"Denetimli Serbestlik" hükümlüleri topluma kazandırıyor

Ağrı'daki uygulamadan yararlanan hükümlüler, kurumlarda ücretsiz çalıştırılarak hem cezalarının geri kalan kısmını çekiyor hem de yeniden topluma kazandırılıyor - Başsavcı Ağrı Cumhuriyet Savcısı Salih Yerli:"Suç işleyen kişileri ceza evine koymadan dışarıda denetim altına alıp onlara bazı yükümlülükler yüklüyoruz ve hükümlülerimiz topluma faydalı işlerde çalışıyor. Uygulama, hükümlülerin topluma kazandırılmasında çok önemli"

22 Ocak 2019 Salı 15:56
"Denetimli Serbestlik" hükümlüleri topluma kazandırıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da "Denetimli Serbestlik" uygulamasından yararlanan hükümlüler, çeşitli kurumlarda ücretsiz çalıştırılarak hem cezalarının geri kalan kısmını çekiyor hem de yeniden topluma kazandırılıyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından hayata geçirilen ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının amaçlandığı "Denetimli Serbestlik" uygulaması kapsamında, Ağrı'daki hükümlüler de okullarda onarım ve tadilat işlerini yapıyor.

İl merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulunda onarım ve tadilat yapan hükümlüler, bir taraftan cezalarını tamamlamanın bir taraftan da çocuklar için faydalı bir hizmet yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okuldaki çalışmaları inceleyen Ağrı Cumhuriyet Savcısı Salih Yerli,Denetimli Serbestlik İl Müdürü Mustafa Güday ve İl Milli Eğitim Müdürü Vekili İsmail Yüce, hükümlülere sohbet ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yasadan faydalanan hükümlülerin 1 Şubat tarihine kadar toplam 4 okulda temizlik ve tadilat işlemleri gerçekleştirileceği belirtildi.

- "Hükümlülerimiz topluma faydalı işlerde çalışıyor"

Ağrı Cumhuriyet Savcısı Yerli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, projenin, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde başlatıldığını hatırlattı.

Cumhuriyet başsavcılarıyla okullara gittiklerini ve bu çalışmayı beraber planladıklarını anlatan Yerli, şunları kaydetti:

"Suç işleyen kişileri cezaevine koymadan dışarıda denetim altına alıp onlara bazı yükümlülükler yüklüyoruz ve hükümlülerimiz topluma faydalı işlerde çalışıyor. Uygulama, hükümlülerin topluma kazandırılmasında çok önemli. Böylece hükümlülerin yeniden suça karışmalarına sebep olabilecek etkenlerin azaltılması amacıyla birçok farklı çalışma yapılmaktadır. Hükümlülerimiz, çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördükleri yerleri güzelleştirerek daha temiz ortamda eğitim ve öğrenim görmelerine katkı sunmaktadır."

Hükümlülerin 4 okulu eğitim ve öğretime hazır hale getireceklerini kaydeden Yerli, "Bu etkinliğimiz 21 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'a kadar devam edecek. Ağrı merkezde Cumhuriyet Ortaokulu, İpekyolu Ortaokulu, 75. Yıl Ortaokulu ve Ağrı Dağı Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 4 okulumuzu eğitim ve öğretime hazır hale getireceğiz. Ayrıca yaz tatili döneminde okulların boyama işlerine ağırlık vereceğiz. Başsavcılığımızca buna benzer etkinlikler sürdürülecek." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:56
  1. Ağrı
  2. Denetimli serbestlik uygulaması
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