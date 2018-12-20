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"Denetim yaparak idareyi şeffaf hale getiriyoruz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Denetim yaparak idareyi şeffaf hale getiriyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumunu hep beraber güçlendirirsek Türkiye'ye güçlendirmiş oluruz. Türkiye'de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmış oluruz"

20 Aralık 2018 Perşembe 16:20
"Denetim yaparak idareyi şeffaf hale getiriyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, denetim yaparak idareyi şeffaf hale getirdiklerini belirterek, "Kamu Denetçiliği Kurumunu hep beraber güçlendirirsek Türkiye'ye güçlendirmiş oluruz. Türkiye'de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmış oluruz." dedi.

Malkoç, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde verdiği "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansta, kamu denetçiliğinin idarenin eylem ve işlemleriyle ilgili bir denetim ve kontrol mekanizması olduğunun altını çizdi. Vatandaş ile idare arasında var olan problemleri dostane şekilde çözmeyi amaçladıklarını ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:

"İş ihtilaflarının yüzde 80'i arabulucuyla mahkemeye gitmeden çözülmüş. Bu da milletimizin gönlünün ne kadar geniş olduğu, ufkunun açık olduğu ve dostane çözüme yakın olduğunu gösteriyor. Uzlaşmacılık mevzuata girdikten sonra uzlaşma konusu olan ceza ihtilaflarının da yüzde 80'i uzlaşmayla çözümlendi. Çözüm yollarından biri de ombudsmanlık. İdare ile ihtilafı olanlar dava açıp masraf etmesin, davalar da mahkemeler yoğun olduğundan uzun sürüyor, bizim kuruma başvursunlar. Biz harç parası, pul parası, bir şey almıyoruz. Bize sadece yapacağı bir müracaat yetiyor. İdareye karşı vatandaşın avukatlığını biz yürütüyoruz. Bize yapılan müracaatları 6 ay içinde çözüme kavuşturmak zorundayız."

Malkoç, Türkiye'de idare hizmetlerinin daha kaliteli, kamu görevlilerinin davranışlarının da daha iyi olması gerektiğine işaret ederek, söz konusu durumun el birliğiyle yapılması gerektiğini vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan her müracaatın tavsiye kararlarıyla kamu hizmetlerinin kalitesini artırdığını anlatan Malkoç, "İnsanımızın hak arama kültürünü yaygınlaştırıyor. Toplumun demokratikleşmesini temin ediyoruz. Yerel ya da merkezi yönetimlere katkıda bulunmak istiyorsanız bize müracaat edin. Denetim yaparak idareyi şeffaf hale getiriyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumunu hep beraber güçlendirirsek Türkiye'ye güçlendirmiş oluruz. Türkiye'de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmış oluruz." diye konuştu.

Konferansa AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve diğer ilgililer ile öğrenciler katıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:20
  1. Eskişehir
  2. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
  3. konferans

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