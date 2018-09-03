Denediği ayakkabı küçük çocuğun hayatını kararttı! Anne babalar dikkat

İngiltere'de bir mağazada ayakkabı denedikten sonra hayatı kararan 4 yaşındaki Sienna Rasul'a kan zehirlenmesi (sepsis) teşhisi konuldu.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; minik Sienna'nın ayakkabı denediği sırada ayağında çizik veya yara olduğu için giydiği ayakkabılardan bakteri kaptığı tahmin ediliyor.

Ayakkabıları denedikten sonra ciddi bir şekilde hastalanan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Sienna, beş gününü hastanede geçirdi.

ÖLÜMCÜL HASTALIK!

Sienna Rasul'un annesi, “Doktorlar yeni ayakkabılar denemekten söz edince şok oldum. Tüm zehiri bacağından boşaltmak zorunda kaldılar. Normalde çorap giyerdi ama yaz olduğu için sandalet giyiyordu" dedi.

Uzmanlar, bakterinin vücuda açık bir yaradan girerse ölümcül olabileceğini, bu nedenle de çıplak ayakla ayakkabı denenmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

5 günün ardından taburcu edilen minik Sienna hala gözetim altında.