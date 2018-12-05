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Demre'de kuvvetli yağış seralara zarar verdi

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:17
Demre'de kuvvetli yağış seralara zarar verdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde, gün boyu etkili olan yağış nedeniyle yaklaşık 30 dönümlük sera alanı zarar gördü.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklenen yağmurun yağdığını ancak kuvvetli oluşu nedeniyle bazı seraların su altında kaldığını söyledi.

Özellikle Çevreli Mahallesi'nde su kanallarının tıkanması nedeniyle seraları su bastığını belirten Oğuz, yağış durduktan sonra vatandaşın seralardaki suyu boşalttığını ve kanalları temizlediğini kaydetti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış konusundaki uyarısına karşı vatandaşların da gerekli tedbirleri aldığını ifade eden İbrahim Oğuz, "Kuvvetli yağıştan yaklaşık 30 dönümlük bir sera alanı zarar gördü." dedi.

- "Sigorta yaptırın" uyarısı

Yağışların ileriki dönemlerde daha da artacağına işaret eden Oğuz, üreticilerin seralarını sigortalatmaları yönünde çağrıda bulundu.

Olası bir afette daha büyük maddi hasarların yaşanabileceğini kaydeden İbrahim Oğuz, şunları söyledi:

"Zaman zaman kuvvetli yağışlar nedeniyle ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. Bugün bir dönüm seranın maliyeti 60-70 bin lira. Olası bir afette çiftçilerimiz ciddi bir hasarla karşılaşabilirler. Zaten devlet tarafından yüzde 50 destekli sigorta imkanları var. Çiftçilerimizin ısrarla seralarını, bahçelerini sigortalatmalarını öneriyoruz. Sigorta yaptırmayan üreticilerimiz, afet sonrası ciddi pişmanlıklar yaşıyorlar. Pişmanlık yaşamamak için seralarımızı, bahçelerimizi sigortalatalım."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:17
  1. Demre
  2. sera
  3. yağış

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