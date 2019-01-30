0553 313 94 23

Demre'de çıkan hortumda 15 dönüm sera zarar gördü

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan hortum, 15 dönüm serada zarara yol açtı- Hortumu görüntüleyen Bilal Güngör:- "Hortum çok güçlüydü. Seraların olduğu bölgeye intikal ettiğinde gücü zayıflamıştı. En güçlü anında gelseydi büyük zarar oluşabilirdi"

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
Demre'de çıkan hortumda 15 dönüm sera zarar gördü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan hortumda 15 dönüm sera zarar gördü.

Demre ilçesi Beymelek Mahallesi'nde hortum çıktı. Hortum nedeniyle mahalledeki 4 çiftçiye ait 15 dönüm sera zarar gördü. Çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi için seraların yırtılan örtülerini yeniledi.

Beymelek Mahalle Muhtarı Ramazan İbik, mahallelerinde son dönemde zaman zaman hortum oluştuğunu söyledi.

Mahallenin denize yakın olduğunu anlatan İbik, "Denizde oluşan hortum mahallemize de ulaşıyor. Bu kadar şiddetlisi son zamanlarda hiç olmamıştı. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun." dedi.

Hortumu görüntüleyen Bilal Güngör de hortumun denizde oluştuğunu ve çok hızlı bir şekilde karaya geldiğini belirterek, "Hortum çok güçlüydü. Seraların olduğu bölgeye intikal ettiğinde gücü zayıflamıştı. En güçlü anında gelseydi büyük zarar oluşabilirdi." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
  1. Demre
  2. hortum
  3. sera

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da bazı köyler ve araziler sular altında kaldı!
    1. Muğla'da bazı köyler ve araziler sular..
    2. Borsa günü yatay tamamladı
    3. Alkollü müşteriyi 1 yumrukta bayılttı!
    4. İstanbul'da bulunan AVM'de silah sesleri
    5. Başakşehir aldı! Eskişehirspor'un..
    6. Siirt Havalimanı ne zaman açılacak 2019
    7. Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının..
    8. Kar kalınlığı tam 10 metre! 20 gündür..
    9. Libya'da petrol sahalarını korumak..
    10. Diş beyazlatma nasıl olur? Diş..
    11. "Quaresma'nın gitme ihtimali yüzde 90"
    12. İrlanda'dan 'Brexit' açıklaması:..
    13. Yalova'da kepçe dehşeti! Yaralılar var
    14. ABD yaptırımları Venezuela ekonomisini..
    15. Ülkede faciadan dönüldü!..
    16. New York borsası yükselişle açıldı
    17. FETÖ'den ceza alan öğretmen aynı..
    18. "Sinema yasası, yeni sinemacıların..
    19. İrlanda'dan İngiliz parlamentosunun..
    20. İnsanlık dramına son verildi!..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!