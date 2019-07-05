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Demre-Çayağzı Atık Kabul Tesisi hizmete girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Çayağzı Limanı’nda Mavikart Otomasyon Sistemli Atık Kabul Tesisi kurdu.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:23
Demre-Çayağzı Atık Kabul Tesisi hizmete girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Çayağzı Limanı’nda Mavikart Otomasyon Sistemli Atık Kabul Tesisi kurdu. Sistemle, teknelerden alınan atık sular kanalizasyon şebekesine entegre ediliyor böylece Akdeniz suları korunuyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Antalya genelinde deniz kirliliğini titizlikle takip eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı gemi atıklarının kolay bir şekilde alınmasını sağlayan ‘Mavikart Otomasyon Sistemli Atık Kabul Tesisi’nin bir yenisi Demre Çayağzı Limanı’na kazandırdı. Hizmete giren tesiste iki adet Mavikart Otomasyon ünitesi, 5 bin litre kapasiteli sintine tankı ile 2 bin litre kapasiteli atık yağ tankı yer alıyor. Teknelerden. sistem ile alınan evsel atık sular ise kanalizasyon şebekesine entegre ediliyor böylece Akdeniz korunuyor. Dana önce atıklarını vidanjörle taşıyan deniz taşıyıcıları hem maddi olarak hem de zamandan tasarruf ediyor.



Tekneciler yeni sistemden memnun


Yeni otomasyon sisteminin teknecilerin işlerini kolaylaştırdığını belirten Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan, “42 teknenin kayıtlı olduğu bir kooperatifiz. Yılda yaklaşık 350 bin turistin geldiği bir bölgedeyiz. Denizimiz bizim için çok önemli. Denizimizi temiz tutabilmek için uzun yıllardır zorlu mücadele veriyoruz. Atıklarımızı aktarmak için vidanjör getiriyorduk. Bu durum bize hem maddi olarak kayıp hem


de zaman kaybı yaşatıyordu. Bu sorunlar Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği Mavikart Otomasyonlu Atık Alım Sistemi ile artık son buldu. Son derece pratik kullanışlı olan bu sistemle sıfır atık projesine de destek veriyor, hem denizimizi temiz tutmaya hem de işimizi aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz. Bu sistemi ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



"Denizimizi tertemiz bir şekilde koruyacağız"


Antalya Deniz ve Ticaret Odası Şube Başkanı Ahmet Çetin de, “Atık alım tesisi demek denizimizin ne kadar temiz kalacağı anlamına gelir. Kekova bölgemiz Antalya için, Türkiye için çok önemli bir yer. Büyükşehir belediyemizin hayata geçirdiği yeni atık alım sistemi ile bu doğa harikası bölgemizi, denizimizi tertemiz bir şekilde koruyacağız. Antalya’nın dört bir yanında hayata geçen bu denetleme sisteminden son derece memnunuz. Bu sistemin kazandırılmasında emeği geçenlere ve Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:23
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