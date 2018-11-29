Demokratların Temsilciler Meclisi Başkan adayı Pelosi

WASHINGTON (AA) - Demokrat Partinin Temsilciler Meclisindeki lideri Nancy Pelosi, parti içerisindeki itirazlara rağmen oy çokluğuyla Temsilciler Meclisi Başkanlığına aday gösterildi.

ABD'deki 6 Kasım ara seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Meclis başkanlığına aday seçmek için basına kapalı oylama gerçekleştirdi.

Partinin Temsilciler Meclisindeki liderlik görevini yürüten ve Meclis Başkanlığı pozisyonu için aday olan 78 yaşındaki Pelosi'ye rakip çıkmazken, Demokratlar içerisinde 32 üyenin "yeni bir isim" arayışı sebebiyle Pelosi'nin adaylığına karşı çıktığı belirtildi.

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi ve Demokrat tüm üyelerin katılımıyla 3 Ocak'ta yapılacak resmi oylamada en az 218 oy alması gereken Pelosi'nin başkanlık koltuğuna oturabilmesi için kendisine hayır oyu veren 32 Demokrat üyenin bir kısmını ikna etmesi gerekiyor.

- Başkan Donald Trump'tan Pelosi'ye destek

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Pelosi’nin Temsilciler Meclisi Başkanı olması gerektiğini belirterek, gerekirse kendisine destek vereceklerini söylemişti.

Trump, "Adil olmak gerekirse Nancy Pelosi, Demokrat Partililer tarafından Temsilciler Meclisi Başkanı olarak seçilmeyi hak ediyor. Eğer Demokratlar kendisine zorluk çıkarırsa kendisine Cumhuriyetçi oylardan destek veririz, o bunu hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.