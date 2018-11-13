ABD'de Demokratlar'ın sandalye sayısı yükseldi

ABD'de 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin üzerinden 6 gün geçtikten sonra Demokratlar'ın adayı Kyrsten Sinema'nın, Arizona eyaletindeki yarışı kıl payı önde tamamladığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan ve AP haber ajansı tarafından ilan edilen resmi olmayan sonuçlara göre Krysten Sinema, Cumhuriyetçi rakibi Martha McSally'yi sadece 38 bin oyla geçerek eyalet tarihindeki ilk kadın senatör olmaya hak kazandı.

47'ye çıktı

Aynı zamanda 1994'ten bu yana Arizona'dan Senatoya giden ilk Demokrat olmayı da başaran Sinema, Demokratlar'ın Senato'daki sandalye sayısını 47'ye çıkardı.

Cumhuriyetçiler'in 51 sandalyeyi garantilediği Senatoda halen Florida ve Missssippi'den gelecek iki senatörle ilgili sonuçlar bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde 2014 yılından bu yana görev yapan Sinema, eski Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake'ten boşalan koltuğa oturacak.

Ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu 8 yılın ardından yeniden ele geçirmiş, Cumhuriyetçiler ise Senato'daki çoğunluğunu korumuştu.