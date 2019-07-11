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Demokratik Kongo’da geniş çaplı kızamık aşısı kampanyası

Demokratik Kongo’nun Ituru eyaletinde geniş çaplı bir kızamık aşısı kampanyası başlatıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
Demokratik Kongo’da geniş çaplı kızamık aşısı kampanyası

Demokratik Kongo’nun Ituru eyaletinde geniş çaplı bir kızamık aşısı kampanyası başlatıldı.


Demokratik Kongo’nun kuzeydoğusundaki ölümcül Ebola salgınının iki kez vurduğu Ituru eyaletinde sağlık çalışanları geniş çaplı bir kızamık aşısı kampanyası başlattı. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Fonu UNICEF’ten bugün yapılan açıklamada, Ituri eyaletinde 67 bin çocuğun aşılanmasını hedeflediğini söyledi. Kızamık aşılarının Itutu’nun Tchoma ve Ayankunde sağlık bölgelerinde de yapılması planlanıyor.


Kongo’da hükümet güçleriyle silahlı militanlar arasında yaşanan çatışmalar ve topluluklar arası şiddet olayları nedeniyle 400 bin kişi yerlerinden edildi. UNICEF’e göre, bu yıl bugüne kadar Kongo’da kızamıktan yaklaşık 2 bin kişi öldü, bu rakamın üçte ikisinden fazlası beş yaşın altındaki çocuklar. Kongo’dan alınan son sağlık verileri, ülkede geçen yıl 65 binden fazla görülen kızamık vakalarının sayısının bu yıl 115 bin civarında olduğunu gösteriyor.


Kongo’da kızamık salgınıyla mücadele ateş, göz çevresinde kızarıklık ve ishal gibi semptomların Ebola virüsü taşıyanların gösterdiği belirtilerle aynı olması yüzünden zor.


Kongo’da yetkililer dün yaptıkları açıklamada Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde geçtiğimiz Ağustos’ta patlak veren ebola salgınının bin 646 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, 683 kişinin ise hastalığı atlattığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
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