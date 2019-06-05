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Demokratik Kongo’da 10 ayda 2 binden fazla ebola vakası

Demokratik Kongo’da son 10 ayda 2 binden fazla ebola vakası tespit edildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
Demokratik Kongo’da 10 ayda 2 binden fazla ebola vakası

Demokratik Kongo’da son 10 ayda 2 binden fazla ebola vakası tespit edildi.


Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı ülkede son 10 ayda 2 binden fazla ebola vakası tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık, vakaların üçte ikisinin ölümcül olduğunu belirtti.


Demokratik Kongo’nun doğusunda patlak veren salgın, ülke tarihinin ikinci en büyük salgını ve son haftalardaki yeni vakalar salgında önemli bir artışa işaret ediyor. Ancak sağlık çalışanlarının salgın konusundaki çalışmaları artan şiddet ve güvensizlik ile engellendi.


Ağustos ayından bu yana bin 300’den fazla insanın hastalıktan dolayı öldüğü gerçeğine rağmen, sağlık ekipleri her gün virüsün var olduğuna hala inanmayan insanlarla tanıştığını ifade ediyor. Diğer insanlar ise sağlık çalışanlarına güvenmiyor, bu da hastalığın belirtilerini taşıyanların tedavi edilmelerini önlüyor ve böylece virüsün yayılmasının durdurulması zorlaşıyor.


Ebola şu anda Kongo’da iki ilde yaygın durumda ancak ülkenin doğu bölgesinde şiddet nedeniyle virüsün yayılmasını izlemek zorlaşıyor.Ocak ve Mayıs ayları arasında sağlık tesislerine 40’tan fazla saldırı düzenlendi. Ancak şiddet olayları son haftalarda azaldı.


Dünya Sağlık Örgütü, ebolanın küresel yayılma riskinin düşük olduğunu, ancak vakaların komşu ülkelere yayılmasının çok muhtemel olduğunu açıkladı.


Afrika’nın batısında 2013 ve 2016 yılları arasında meydana gelen ebola salgınında 11 bin 310 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
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