Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hastaneye saldırı: 1 ölü Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir hastaneye düzenlenen saldırı sonucu 1 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir hastaneye düzenlenen saldırı sonucu 1 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir hastaneye düzenlenen saldırı sonucu 1 doktorun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ghebreyesus, “Dünya Sağlık Örgütü ailesi bir değerli üyesini Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Butembo kentindeki bir hastaneyedüzenlenen saldırıda kaybetti. Meslektaşlarım ve ben ebolaya son vermek için hayat kurtaran meslektaşımızın yası içerisindeyiz. Saldırıdan dolayı öfkeliyiz. Sağlık çalışanları bir hedef değildir.”ifadelerini kullandı.

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