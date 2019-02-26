Demokrat Parti'den Kocamaz için YSK'ye itiraz

MERSİN (AA) - Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Burhanettin Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca kabul edilmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunduklarını bildirdi.

Kadızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Kocamaz'ın adaylık başvurusu geç yapıldığı gerekçesiyle aday olamadığını hatırlattı.

Kocamaz'ın bu durum üzerine Demokrat Parti ile yola devam etmeye karar verdiğini aktaran Kadızade, "İl Seçim Kurulu, ilk olarak, görevden alınan İYİ Parti il yönetiminin saat 17.26'da Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili yaptığı başvuruda dosyayı alarak hukuk dışı işlem yapmıştır. Sonrasında da haksız şekilde Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığını kabul etmemiştir. Bununla ilgili YSK'ye gereken itirazlarımızı yaptık." dedi.

Kadızade, hukuki her yolu deneyeceklerini sözlerine ekledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Parti'den aday olamamış, daha sonra Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna 5 ayrı dilekçe verilerek itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ye gönderilmişti. İl Seçim Kurulu tarafından YSK'ye bildirilen geçici aday listesinde Kocamaz'ın adı yer almamıştı.







