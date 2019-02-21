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Demokrat Parti'nin Mersin adayı belli oldu

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz olduğunu açıkladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:31
Demokrat Parti'nin Mersin adayı belli oldu

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz olduğunu bildirdi.

Kadızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili sürecin tamamlandığını söyledi.

Gerekli sürecin yapıldığını aktaran Kadızade, "Burhanettin Kocamaz şu an itibariyle Demokrat Partinin adayıdır. Hayırlı olsun." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:31
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