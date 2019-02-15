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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dalaman ve Ortaca’yı ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ortaca ve Dalaman’da partisinin seçim bürolarını ziyaret etti.

15 Şubat 2019 Cuma 18:20
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dalaman ve Ortaca’yı ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ortaca ve Dalaman’da partisinin seçim bürolarını ziyaret etti.


Uysal, beraberindeki Ortaca Belediye Başkanı ve DP Belediye Başkan Adayı Hasan Karaçelik, DP Dalaman Belediye Başkan Adayı Beyhan Korkut, DP il ve ilçe yöneticileri ile Dalaman seçim bürosunun açılışını yaptı, Ortaca seçim bürosunda vatandaşlarla buluştu.


Uysal, 31 Mart günü vatandaşların koyacağı irade ile mutluluklarının adeta arşa çıkacağını söyledi.


Hasan Karaçelik’in partilerine katılmasının kendilerine güç ve kuvvet verdiğini vurgulayan Uysal, “Başkan Karaçelik, varlığı ile beraber inşallah bölgemize, Ortaca’mıza yaptığı hizmetleri yarına taşıyacak. Muğla’mız Kır Atı biliyor. Hizmetlerini, anlayışını, zihniyetini biliyor. Sevdamız Türkiye diye çıktığımız bu yolda yaptıklarımızı biliyor. Elbette yaptıklarımızla yetinemeyiz. Biz yarınlarımız adına, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız adına ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan tüm insanlarımız adına büyük hayallerimiz var. İçinden süzülerek geldiğimiz tarihi çok iyi biliyoruz. Bu ülkeyi nereye götürebileceğimizi de biliyoruz. Bu büyük geçmişe sırtımızı dayıyoruz.” diye konuştu.


Vatandaşın iradesinin rehin kılınmak istendiğini savunan Uysal, amaçlarının insanların alın terinin karşılığını alabileceği bir ülke olduğunu belirterek; “Mahkum değilsin Demokrat Parti var. Dalaman’ımızı mahkum etmemek için değerli Doktor Beyhan Korkut var. İşte Ortaca’yı mahkum etmemek için değerli belediye başkanımız Hasan Karaçelik var. Bunu Türkiye’ye yaymak zorundayız. Muğla’mız için önümüzdeki süreçte müjdelerimiz olacak.” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:20
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