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Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Kuruldu

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB_SEN) resmen kuruldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:55
Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Kuruldu

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB_SEN) resmen kuruldu.


Genel Başkan Mehmet Zülfikar Kotanlı açıklamasında; “Sendikal mücadelede ilkeli dürüst üyelerinin sosyal hak ve menfaatlerini korumayı ilke edinmiş ve bu menfaatleri geliştirmek için mücadeleden yılmayacak bir sendikanın kuruluşunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.


“Gazi Mustafa Kemalin‘’Biz Türkler Ruhen Demokrat Doğmuş Bir Milletiz’’ veciz sözü bizlerin Demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha perçinlemiş olmaktadır” diyen Kotanlı, “2019 yılında sendikacılığa demokrasiye inanmış bir grup kamu görevlisi arkadaşlarla kurduğumuz Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) ; bağımsız ve özgür düşünebilen, demokratik bir anlayışla hak arama seferberliğini başlatan onurlu, kararlı ve mücadeleci kamu çalışanı arkadaşlarımızın fikir ve eylem ocağı olarak doğdu. İnanıyor ve biliyoruz ki kısa zamanda sendikacılıkta varlığını hissettirecektir.


Geçmişteki tecrübelerimizi kazanç hanesine ekleyerek ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam eden mensuplarıyla DEB-SEN, onlarca yıllık sendikalarla her platformda boy ölçüşecek, Kamu Çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.


Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Yönetimi şu isimlerden oluştu. Mehmet Zülfikar Kotanlı, Fettullah Söğüt, Nazım Baltakesen, Sıtkı Aydın, Taner Bayraktar,Metin Yılmazve Selami Diler.


Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB_SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı açıklamasını şöyle sürdürdü;


“Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Sosyal Demokrasiyi benimser ama ‘’solcu’’ değildir


Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Yüce Milletimizin kültür değerlerine, inançlarına saygılı ve bağlıdır. Demokrat Büro Çalışanları Sendikası aydınlanma tam Demokrasi ve bağımsızlık idrakine sıkı sıkıya bağlıdır. Sevgili kamu çalışanı Arkadaşlar biz miras yedi bir hareket değiliz. Biz hiç kimsenin devamı yan kuruluşu değiliz. Biz; ülkesini ve halkını seven, ülkesi ve insanlık ailesi için haklı ve doğru şeyler yapmak isteyen aklın, emeğin temsilcileriyiz, bu güzel Türkiye’nin çocuklarıyız. Hiçbir parti, siyasal, ideolojik merkez, aklınıza ne gelirse hiç kimseyle hiçbir ilgimiz, bağımız yoktur. Sendikal çatı altında her bir ferdin siyasi görüşüne saygılıyız. Bizim bağımız kamu çalışanları ve milletimizledir.


Biz kimseyle hiyerarşik temelde ilişki kurmayız. Tüm ilişkilerimiz ve görüşmelerimiz eşit statüde ve demokratik temelde olur.


Demokrat Büro Çalışanları Sendikası bir ideoloji sendikası değil, bir program ve kitle sendikasıdır; bir merkezi demokrat harekettir. Demokrat Büro Çalışanları Sendikası’nınhedefi Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 2023’te, bugünkünden çok farklı, çok daha kalkınmış, barış ve refah dolu bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olmuş Türkiye’dir.”

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:55
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