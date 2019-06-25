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"Demokrasiyi tanımak ve hazmetmek kolay iş değildir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Demokrasiyi tanımak ve hazmetmek kolay bir iş değildir. Hele geçmişinde diktatörlük olanlar demokrasiyi kolay kolay hazmedemezler"

25 Haziran 2019 Salı 03:13
"Demokrasiyi tanımak ve hazmetmek kolay iş değildir"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demokrasiyi tanımak ve hazmetmek kolay bir iş değildir. Hele geçmişinde diktatörlük olanlar demokrasiyi kolay kolay hazmedemezler." dedi.

Habertürk kanalındaki bir programa telefon bağlantısıyla katılan Soylu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, ömürlerini milletin ayağına giderek dertlerini ve nasıl bir demokrasi istediklerini anlatarak geçirdiklerini vurguladı.

31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanların seçim sonuçlarının ardından sevinç çığlıkları attıklarını belirten Soylu, "Demokrasiyi tanımak ve hazmetmek kolay bir iş değildir. Hele geçmişinde diktatörlük olanlar demokrasiyi kolay kolay hazmedemezler. Hak aramayı veya haksızlığa uğramayı, haksızlığa uğrayanın da haksızlığa uğradığını iddia etmeyi başka türlü cümlelerle ifade ederler." diye konuştu.

Soylu, gerçekleşen seçimin demokrasi açısından önemine işaret ederek, "Bazen kazanmak kaybetmektir, bazen de kaybetmek kazanmaktır. Siyasi hayatımızda kaybetmişliklerimiz de var, kazanmışlıklarımız da var. Ama biz dünyayı yıkmıyoruz, aramızdaki temel fark bu." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından kendilerine yönelik "antidemokratiksiniz, hukuksuzsunuz, bizim hakkımızı gasp ediyorsunuz, milletin iradesini gasp ediyorsunuz, diktatörsünüz" gibi eleştiriler yapıldığını hatırlatan Soylu, bu söylenenlerin haksızlık olduğunu ve demokrasi içerisindeki hak arayışının garip eleştirilere maruz bırakıldığını ifade etti.

Soylu, gündüz gazetecilere yaptığı açıklamadaki eleştirisinin demokrasi veya sandık ile ilgili olmadığının altını çizerek, "Espiriyle karışık 'işimiz zor' dedim. Çünkü, valiye söylenmemesi gereken bir hakareti ortaya koydu. Bu legalleşen bir şeymiş gibi oldu. Bunun için 'bundan sonra doktora şiddet, kadına şiddet gibi meseleler de önümüzde bizim uğraşacağımız ana alanlardan biri olacak' dedim." açıklamasında bulundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerinin sandığın küçümsenmesi anlamına gelmeyeceğini belirten Soylu, "Sandık için ömrümüz mücadele içinde geçti. Sandıkla beraber burada olan bir siyasi partinin mensubuyum. Aynı zamanda sandıkla buraya gelmiş bir siyasi partinin mensubuyum." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 03:13
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. seçim

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