AMASYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de şimdiye kadar yaptığımız her seçim, Türkiye demokrasisinin standartlarını biraz daha yukarıya çekmiştir. Dolayısıyla biz her hal ve şart altında milletin kararının her şeyden üstte olduğunu, demokraside milletin kararının esas olduğunu bilen bir siyasi hareketiz." dedi.

Kurtulmuş, Amasya Pirler Parkı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı toplantıda, milletin bugüne kadar seçilmiş hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın arkasında durduğunu, 31 Mart'ta da milletin bu desteğini sürdüreceğine inandığını söyledi.

Yerel seçimlerin belediye seçimi olma özelliğini geride bırakarak genel seçim havası kazandığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'de şimdiye kadar yaptığımız her seçim, Türkiye demokrasisinin standartlarını biraz daha yukarıya çekmiştir. Dolayısıyla biz her hal ve şart altında milletin kararının her şeyden üstte olduğunu, demokraside milletin kararının esas olduğunu bilen bir siyasi hareketiz. Milletimizin Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak oylar verdiğini biliyoruz. Hatta öyle ki Türkiye'de halkımız, darbelerin sonuçlarını dahi sandıklarda değiştirmesini başarmış bir millettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki bir asır önce bu coğrafyada oynanan oyunun ikinci perdesi uygulamaya konulmuştur. Osmanlı, cihan devleti bir asır önce yıkıldığında savaşın galipleri masanın üstüne haritaları koydular ve bu coğrafyanın bütün sınırlarını suni şekilde çizdiler ama şunu başaramadılar. Bölge insanının zihinlerini ve gönüllerini birbirinden ayıramadılar, insanlarını birbirine düşman kılamadılar. Şimdi bir asır sonra, işte tam da bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu bölgede yaşayan insanları kalıcı olarak birbirlerine düşman kılmaya çalışıyorlar."

- "Birbirine hiçbir şekilde benzemeyen 4 parti ittifak etmiş karşımızda"



Dış güçlerin Türkiye'yi bir şekilde hareketsiz haline getirerek kendi problemleriyle uğraşır duruma sokmaya çalıştığını vurgulayan Kurtulmuş, "Kırk yıldır PKK'nın desteklenmesinin sebebi budur. Uzun süredir FETÖ'nün desteklenmesinin ve desteklenmeye devam edilmesinin sebebi budur. Bunun karşısında çok şükür, milletimiz hep beraber dik durdu. Milletimiz en son 15 Temmuz darbe girişiminde de iradesine sahip çıktı. Milletimiz FETÖ'cü eşkıyalara haddini bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak bu istikamette kendi iradesini ortaya koyacağını, oynanan oyunları bozacağını ortaya koymuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, bazı partiler arasındaki yapılan ittifaklara da değinerek, şunları kaydetti:



"Şimdi bu seçimde enteresan ittifaklar ortaya çıkıyor. Birbirine hiçbir şekilde benzemeyen, ortak bir cümle görüşleri olmayan... Yan yana masaya koysanız 4 parti ittifak etmiş bizim karşımızda, 'Oturun 4 ortak cümle yazın' deseniz... CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin 4 ortak görüşü var mıdır? Mümkün değil. Neresi ortak? Bir tane cümlede ortaklar: 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.' Bu ittifak, karşımızdaki ittifak böyle bir ittifaktır. Onun için bu seçimler, hükümet ve Erdoğan karşıtı bu cepheye karşı milletimizin ortaya koyacağı iradeyi de gösterecek bir seçim olacaktır."