0553 313 94 23

“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” toplantısı

Kilis’te, 15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” toplantısı

Kilis’te, 15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” toplantısına Vali Recep Soytürk başkanlık etti. Toplantıya Vali Recep Soytür’ün yanında, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürleri ile sivil toplum örgütünün temsilcileri katıldı. Toplantıda 15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yapılacak etkinlikler için görüş alış verişinde bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evde yakalanan yılan doğaya salındı
    1. Evde yakalanan yılan doğaya salındı
    2. İran'dan düşürülen İHA sonrası 'saha'..
    3. Terme’de sel
    4. Tarım işçileri servisi kaza yaptı! Çok..
    5. Binali Yıldırım Sivaslı iş adamlarıyla..
    6. Manavgat’ta otomobil bariyere çarptı:..
    7. Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama..
    8. Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş..
    9. ABD'de kamyonet motosiklet grubuna..
    10. Emniyetten Kızılay’a tam destek
    11. Teröristbaşının mektubu sonrası..
    12. Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem..
    13. Dev operasyon! 26 ilde düğmeye..
    14. Seçim için otobüslerle Erzincan’dan..
    15. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    16. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    17. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    18. Mültecilere yardım eden Alman valinin..
    19. Putin:“İngiltere’de kim seçilirse..
    20. Başkent Üniversitesi taban puanları..
    21. Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan..
    22. Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya..
    23. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! O..
    24. Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
    25. Saman balya makinesi tarlada yangın..
    26. Altınordu geleceğin yıldızlarını..
    27. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması
    28. Doğu Anadolu’daki 5 il için gök..
    29. Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42..
    30. Erciyes 2019 Uluslararası Askeri..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!