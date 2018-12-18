"Demokrasi varsa Milli Savunma Bakanı eleştirilir"

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün TBMM Genel Kurulunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Demokrasi varsa Genelkurmay Başkanı da Milli Savunma Bakanı da eleştirilir. Hele hele Genelkurmay Başkanı iken bir gecede partili bakan olmuş birisinin, takım elbise giydiyse eleştirilere katlanmasından daha doğal bir şey yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, Milli Savunma Bakanlığının bütçe görüşmelerinde kendisinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptığına değindi.

Turan'ın açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eleştirilemez olduğunu ima ettiğini ve "Akar'ı ancak FETÖ'nün bu kadar ağır hedef alabileceğini" söylediğini belirten Özel, "Demokrasi varsa Genelkurmay Başkanı da Milli Savunma Bakanı da eleştirilir. Hele hele Genelkurmay Başkanı iken bir gecede partili bakan olmuş birisinin takım elbise giydiyse eleştirilere katlanmasından daha doğal bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Akar'ın, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, yönelttiği eleştirilerin hiçbirine yanıt vermeyerek, kendi hikayesini anlatmaya çalıştığını ve konuyu çarpıttığını savunan Özel, şunları kaydetti:

"Açıklamamın, hiçbir yerinde 15 Temmuz gecesi, Hulusi Akar'ın Akıncı Üssü'ne götürülüşü ve o üsteki durumuna değinmemiş ve bunu konu etmemiş olmama karşın Akar, konuyu ısrarla buraya çekerek, 'kahramanlık' çıkarmaya çalışmıştır. Yanıtlanmayan eleştirilerim çok açıktır. Hulusi Bey, 2013 Yüksek Askeri Şurası, Balyoz Davası, kumpas mağdurlarını ziyaret etmemesi, buna karşın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarını ziyaret etmesi ile seçimlere militarizm bulaştırdığı başta olmak üzere yaptığım eleştirilerin hiçbirine makul bir yanıt vermemiştir. Bu soruları sormaya, iddialarımın arkasında durmaya devam edeceğim.Atanmış bir bakan, seçilmiş milletvekillerine had bildiremez; kendisini genelkurmay başkanı, milletvekillerini emir erleri sanan bir anlayışla TBMM Genel Kurulunda sesini yükseltemez. Bu, milli iradeye, yüce parlamentoya saygısızlıktır."

Hulusi Akar'ın, TBMM'de kurulan FETÖ'nün darbe girişimini araştırma komisyonuna davet edilmesine karşın buraya gelmeyerek zaten milli iradeyi tanımadığını daha önce de ortaya koyduğunu vurgulayan Özel, şu görüşlerini paylaştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk ile zerre bağı kalmadığını iddia eden Bülent Turan'a hatırlatmak gerekir ki Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine tenezzül edenler kendileridir. Atatürk düşmanlarını ziyaret edenler, 'Atatürk ile zerre muhabbeti olan ne ölüme ne dirime gelsin' diyen bir meczup ile görüşme kuyruğuna girenler kendileridir.Hulusi Akar ile girilmiş olan bir tartışmadan hareketle, partimizin terör örgütü mensuplarının ellerini ovuşturmasına neden olduğunu iddia etmek, parti tabanımıza suçlamalarda bulunmak en hafif tabiriyle izansızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aksine kurulduğu günden bu yana hiçbir terör örgütüyle yan yana gelmediği, hiçbir terör örgütünün mensuplarının devlette yükselmesine olanak sağlanmadığı herkesin bildiği bir gerçekliktir."



